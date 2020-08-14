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14.08.2020 20:25
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Фитнес-клуб расторг договор с петербурженкой после ее жалобы в Роспотребнадзор

Жалоба на отсутствие социальной дистанции стоила клиентке места в фитнес-клубе. Ей аннулировали членскую карту после обращения в Роспотребнадзор.

Об одностороннем расторжении договора клубом «Спортлайф» на улице Савушкина «Фонтанке» 14 августа рассказала петербурженка Наталья.

«После возобновления работы клуб не соблюдал требования Роспотребнадзора — ни разметки для социальной дистанции, ни расставленного оборудования по нормам, — говорит Наталья. — После разговора с администратором и отказа принять меры я написала в Роспотребнадзор».

Санврачи выдали «Спортлайфу» предписание об устранении нарушений. После этого Наталье пришло уведомление, что клуб с ней разрывает договор в одностороннем порядке за нарушение правил.

Аннулирование клубной карты «Спортлайф» не связывает с жалобой клиентки в Роспотребнадзор.

«Договор расторгнут в связи допущенными нарушениями правил клуба, в частности, пункта «В саунах, парных и душевых не разрешается приносить одноразовые пластиковые стаканчики, поливать водой электропечь сауны, датчики турецкой парной», — говорится в сообщении.

«Но дело в том, что я никогда не хожу в парные, я достаточно брезгливый человек», — уверяет женщина.

«Спортлайф» аннулировал клубную карту Натальи, но обещал вернуть деньги за неиспользованный срок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Жора  
Все сделала правильно! Если бы бесплатно абонементы раздавали, то это их правила и условия. А если нет, то извольте соблюдать правила. А те, кто визжит, что зачем она кипеш подняла, то хочу им посоветовать попросить при обследовании в поликлинике или у зубного уже использованный инструмент. Ведь вирусов нет? Тогда зачем эти сложности?
onotolich
Напомнило сюжет по ТВ неделю назад. Дама пришла в магазин, там ей посоветовали надеть маску. Даме это не понравилось, она вызвала полицию. Приехала полиция, в целях разбирательства попросила даму проследовать в служебный автомобиль, дама воспрепятствовала (документов при даме не оказалось), за что получила 19.3. Плюс к этому, по неподтвержденным данным, ей надавали по морде. Довыпендривалась, так сказать.
Мимопрохожу
Писать жалобы в контролирующие организации, создавая компании проблемы, и при этом продолжать пользоваться сервисом странно. По-моему, все логично: раз пишет официальные жалобы, значит, ей там не нравится. Раз не нравится, не надо туда ходить. "Спортлайф" просто пошел ей навстречу. Опять же, деньги обещают вернуть - вполне по-джентльменски.
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