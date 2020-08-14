Фитнес-клуб расторг договор с петербурженкой после ее жалобы в Роспотребнадзор

«После возобновления работы клуб не соблюдал требования Роспотребнадзора — ни разметки для социальной дистанции, ни расставленного оборудования по нормам, — говорит Наталья. — После разговора с администратором и отказа принять меры я написала в Роспотребнадзор».

Об одностороннем расторжении договора клубом «Спортлайф» на улице Савушкина «Фонтанке» 14 августа рассказала петербурженка Наталья.

Жалоба на отсутствие социальной дистанции стоила клиентке места в фитнес-клубе. Ей аннулировали членскую карту после обращения в Роспотребнадзор.

Санврачи выдали «Спортлайфу» предписание об устранении нарушений. После этого Наталье пришло уведомление, что клуб с ней разрывает договор в одностороннем порядке за нарушение правил.

Аннулирование клубной карты «Спортлайф» не связывает с жалобой клиентки в Роспотребнадзор.

«Договор расторгнут в связи допущенными нарушениями правил клуба, в частности, пункта «В саунах, парных и душевых не разрешается приносить одноразовые пластиковые стаканчики, поливать водой электропечь сауны, датчики турецкой парной», — говорится в сообщении.

«Но дело в том, что я никогда не хожу в парные, я достаточно брезгливый человек», — уверяет женщина.

«Спортлайф» аннулировал клубную карту Натальи, но обещал вернуть деньги за неиспользованный срок.