Кашшаи о желтой карточке Соболеву: Футбол — это только черное и белое. Это особая ситуация

Глава департамента РФС Виктор Кашшаи высказался по поводу желтой карточки, которую судья Василий Казарцев показал нападающему «Спартака» Александру Соболеву за снятую футболку. Под ней оказалась майка с портретом умершей матери футболиста.

— Работа судьи — следовать правилам и применять их к игре, — заявил Кашшаи в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу». — На поле две команды, и если судья по отношению к одной из них не следует букве закона, то вторая имеет право пожаловаться. Мне сложно судить, знал ли Казарцев причину, почему Соболев снял футболку. Часто арбитр просто не видит, что там написано на футболке под низом, особенно на расстоянии 30–40 метров. Уже 15 лет за снятую футболку игрок наказывается предупреждением. Как бы поступил я? Футбол — это только черное и белое. Это особая ситуация. Я понимаю чувства игрока, болельщиков по данному вопросу, но сам не могу дать однозначную оценку, — сказал Кашшаи на видео.