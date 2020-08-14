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14.08.2020 17:45
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25 кг белого порошка из Бельгии нашли в грузовике, который прибыл в трюме корабля. На «закладку» силовиков навели европейские коллеги

Крупная партия элитного наркотика была задержана в петербургском порту совместными усилиями МВД, ФСБ и ФТС России. В одном из грузовиков, которые переправлялись через границу на корабле, наркомафия спрятала 25 кг белого порошка.

Фото: Пресс-центр МВД России
Фото: Пресс-центр МВД России

Как сообщает 14 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк, с оперативной информацией о контрабанде наркотиков в правоохранительные органы России обратились бельгийские коллеги. Партию ввезли на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт.

«При досмотре 50 большегрузных автомобилей в кабине одного из них обнаружено более 25 килограммов вещества, которое, согласно заключению эксперта, признано наркотиком», — сообщает Волк.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, причастных к международному наркотрафику.

Накануне транспортная полиция сообщала о том, что задержали автомобилиста, который оставлял тайники на территории железнодорожных объектов. В его машине нашли 18 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета общей массой около 22 килограммов. А дома еще 2,5 кг наркотика.

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