Крупная партия элитного наркотика была задержана в петербургском порту совместными усилиями МВД, ФСБ и ФТС России. В одном из грузовиков, которые переправлялись через границу на корабле, наркомафия спрятала 25 кг белого порошка.

«При досмотре 50 большегрузных автомобилей в кабине одного из них обнаружено более 25 килограммов вещества, которое, согласно заключению эксперта, признано наркотиком», — сообщает Волк.

Как сообщает 14 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк, с оперативной информацией о контрабанде наркотиков в правоохранительные органы России обратились бельгийские коллеги. Партию ввезли на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, причастных к международному наркотрафику.



Накануне транспортная полиция сообщала о том, что задержали автомобилиста, который оставлял тайники на территории железнодорожных объектов. В его машине нашли 18 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета общей массой около 22 килограммов. А дома еще 2,5 кг наркотика.