Как сообщили «Фонтанке» в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО 13 августа, сотрудники петербургского линейного отдела задержали автомобилиста, который мог оставлять тайники на территории железнодорожных объектов. В его машине нашли 18 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета общей массой около 22 килограммов. Они были спрятаны за обшивкой в багажнике и под бардачком. Судя по видеозаписи, найти их помогла служебная собака.

Мобильный закладчик оказался в руках работников транспортной полиции. По Петербургу он передвигался на автомобиле, напичканном наркотиками.

С обыском пришли и к нему домой. Там были обнаружены ещё 2,5 килограмма, а также различное оборудование для сортировки и упаковки «товара». Среди него: электронные весы, пакеты, устройство для их запаивания и компьютерная техника.

Экспертиза показала, что задержанный хранил и перевозил запрещённые вещества, его взяли под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков синтетического и растительного происхождения. Расследование продолжается.