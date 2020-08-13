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13.08.2020 12:22
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Транспортная полиция поймала мобильного закладчика. Машина, на которой он передвигался, была набита наркотиками

Мобильный закладчик оказался в руках работников транспортной полиции. По Петербургу он передвигался на автомобиле, напичканном наркотиками.

Как сообщили «Фонтанке» в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО 13 августа, сотрудники петербургского линейного отдела задержали автомобилиста, который мог оставлять тайники на территории железнодорожных объектов. В его машине нашли 18 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета общей массой около 22 килограммов. Они были спрятаны за обшивкой в багажнике и под бардачком. Судя по видеозаписи, найти их помогла служебная собака.

пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО

С обыском пришли и к нему домой. Там были обнаружены ещё 2,5 килограмма, а также различное оборудование для сортировки и упаковки «товара». Среди него: электронные весы, пакеты, устройство для их запаивания и компьютерная техника.

Экспертиза показала, что задержанный хранил и перевозил запрещённые вещества, его взяли под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков синтетического и растительного происхождения. Расследование продолжается.

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Комментарии (3)

Piter Pen
Задолбали эти закладчики - в парадной регулярно наркоманы из за этих козлов портят обще домовое имущество, ломая ящики, двери и дверцы вентиляционных ходов, пожарные щиты.
TiK
Прям, какое-то "оптово-розничное предприятие"!.. Вообще, если бы захотели, то вмиг бы переловили всех этих "закладчиков".
261847251
Нифига себе "закладки"! По килограмму что-ли?
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