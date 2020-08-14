Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан считает, что Дональд Трамп добился прорыва в отношениях Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов, и за это его стоит номинировать на Нобелевскую премию мира. Об этом 13 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.
Действия главы США в установлении мира он назвал «замечательными».
«Меня не удивит, если президента в конечном итоге номинируют за это на Нобелевскую премию. Сегодняшняя работа — пример того, почему он по праву считается и должен стать главным кандидатом на получение Нобелевской премии мира», — сказал О'Брайан.
Между тем сам Трамп около года назад заявил, что не отказался бы от столь почётной награды, но при условии честного определения лауреата.
О примирении Израиля и ОАЭ Трамп сообщил накануне. Он оценил это как «колоссальный успех» и «историческое соглашение». Среди вопросов, по которым удалось достигнуть договорённости, — отказ Тель-Авива от распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.
Израиль и ОАЭ намерены в ближайшем будущем подписать двусторонние соглашения в разнообразных сферах сотрудничества, от туризма до энергетики.