Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан считает, что Дональд Трамп добился прорыва в отношениях Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов, и за это его стоит номинировать на Нобелевскую премию мира. Об этом 13 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.



Действия главы США в установлении мира он назвал «замечательными».

«Меня не удивит, если президента в конечном итоге номинируют за это на Нобелевскую премию. Сегодняшняя работа — пример того, почему он по праву считается и должен стать главным кандидатом на получение Нобелевской премии мира», — сказал О'Брайан.