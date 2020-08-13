США заявили, что помирили Израиль и ОАЭ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Глава Дипведомства США назвал 13 августа историческим днём.
Today is an historic day. After vigorous diplomatic outreach by President @realDonaldTrump, Israeli Prime Minister @netanyahu and Emirati Crown Prince Mohammed Bin Zayed have signed an agreement to fully normalize relations between their two great nations.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 13, 2020
Подробности договора приводит твиттер президента США. «Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян <...> разговаривали сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — говорится в документе.
Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020
Согласно договоренностям, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. «По итогам этого дипломатического прорыва и по поддержанной ОАЭ просьбе президента Трампа Израиль приостановит объявление суверенитета над районами, которые перечислены в плане «Видение мира» президента [США], и сконцентрирует сейчас свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире», — отмечается в заявлении.
Израиль и ОАЭ также намерены «расширить и активизировать» сотрудничество в области лечения и разработки вакцины от нового коронавируса. Кроме этого, «стороны продолжат свои усилия <...> в целях достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта». «Как изложено в плане «Видение мира», все мусульмане, которые приходят с миром, могут посещать и молиться в мечети Аль-Акса и другие святые места Иерусалима должны оставаться открытыми для мирных верующих всех конфессий», — подчеркивается в заявлении.