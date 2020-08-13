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13.08.2020 19:33
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США заявили, что помирили Израиль и ОАЭ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Глава Дипведомства США назвал 13 августа историческим днём.

Подробности договора приводит твиттер президента США. «Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян <...> разговаривали сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — говорится в документе.

Согласно договоренностям, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. «По итогам этого дипломатического прорыва и по поддержанной ОАЭ просьбе президента Трампа Израиль приостановит объявление суверенитета над районами, которые перечислены в плане «Видение мира» президента [США], и сконцентрирует сейчас свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире», — отмечается в заявлении.

Израиль и ОАЭ также намерены «расширить и активизировать» сотрудничество в области лечения и разработки вакцины от нового коронавируса. Кроме этого, «стороны продолжат свои усилия <...> в целях достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта». «Как изложено в плане «Видение мира», все мусульмане, которые приходят с миром, могут посещать и молиться в мечети Аль-Акса и другие святые места Иерусалима должны оставаться открытыми для мирных верующих всех конфессий», — подчеркивается в заявлении.

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