FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.08.2020 14:31
1
Печать

Массовые ДТП в Петербурге: у Большеохтинского моста УАЗ «подхватил» маршрутку, и они вместе подмяли встречный «Опель»

Особенностью утра 14 августа в Санкт-Петербурге стали массовые аварии. О ДТП с тремя грузовиками и одной маленькой KIA на севере КАД «Фонтанка» уже сообщала. Ещё как минимум два инцидента произошло на внутригородской дорожно-уличной сети.

На улице Жукова «Митсубиши» не успел затормозить перед машиной каршеринга «Яндекс.Драйв», которая пошла на разворот. В результате «Митсубиши» снёс каршеринг и затем влетел в ряд припаркованных машин, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

При заезде на Большеохтинский мост с Новочеркасского проспекта УАЗ «Патриот» с маршруткой выехали на встречную полосу, подмяв «Опель» и задев «КИА», сообщают в том же «ДТП и ЧП».

По словам очевидца Александра, виноват водитель «Мерседеса», который подрезал «Патриот», желая проскочить между ним и тротуаром. Сергей тоже был на месте и видел, как сначала «Мерседес» с «Патриотом» «что-то не поделили», а потом «Патриот» «вошёл в маршрутку, и они поехали на стопах на встречку».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Официальной информации от ГИБДД об этих авариях пока нет, как и сведений о том, были ли пострадавшие.

Самая тяжёлая сегодняшняя авария, на трассе «Кола», возможно, тоже была массовой. По одной из версий, какой-то грузовик задел «Рено», а та въехала в «Фольксваген Транспортёр». Женщина из «Рено» погибла, в «Фольксвагене» пострадали двое.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
Да, сегодня с утра на дорогах бардак и беспредел.
Как взбесились. Опасно.

Найти бы взаимосвязь, отчего так.
И общественным транспортом пользоваться в эти критические дни.
:)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний