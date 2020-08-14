Массовые ДТП в Петербурге: у Большеохтинского моста УАЗ «подхватил» маршрутку, и они вместе подмяли встречный «Опель»

Особенностью утра 14 августа в Санкт-Петербурге стали массовые аварии. О ДТП с тремя грузовиками и одной маленькой KIA на севере КАД «Фонтанка» уже сообщала. Ещё как минимум два инцидента произошло на внутригородской дорожно-уличной сети. На улице Жукова «Митсубиши» не успел затормозить перед машиной каршеринга «Яндекс.Драйв», которая пошла на разворот. В результате «Митсубиши» снёс каршеринг и затем влетел в ряд припаркованных машин, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

При заезде на Большеохтинский мост с Новочеркасского проспекта УАЗ «Патриот» с маршруткой выехали на встречную полосу, подмяв «Опель» и задев «КИА», сообщают в том же «ДТП и ЧП».

По словам очевидца Александра, виноват водитель «Мерседеса», который подрезал «Патриот», желая проскочить между ним и тротуаром. Сергей тоже был на месте и видел, как сначала «Мерседес» с «Патриотом» «что-то не поделили», а потом «Патриот» «вошёл в маршрутку, и они поехали на стопах на встречку».