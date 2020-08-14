Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 8:10 на 82-м километре трассы, по предварительной версии, женщина 1960 года рождения на «Рено Логане» совершила столкновение со встречным «Фольксвагеном Транспортёром» под управлением мужчины 1972 года рождения. Водитель «Рено» погибла на месте. Водитель «Фольксвагена» и его пассажирка, женщина 1972 года рождения, в тяжёлом состоянии госпитализированы.

«Дорожный инспектор» уточняет обстоятельства. По его сведениям, началось всё с того, что какой-то грузовик по касательной задел «Логан», и тот откинуло в фургон. Грузовик с места ДТП скрылся.

В «Транспортёре» было два пса, один погиб, пишет «Дорожный инспектор».