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14.08.2020 11:47
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Женщина и собака погибли в лобовом столкновении на «Коле». ДТП мог запустить некий грузовик

Смертельное ДТП произошло утром 14 августа на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 8:10 на 82-м километре трассы, по предварительной версии, женщина 1960 года рождения на «Рено Логане» совершила столкновение со встречным «Фольксвагеном Транспортёром» под управлением мужчины 1972 года рождения. Водитель «Рено» погибла на месте. Водитель «Фольксвагена» и его пассажирка, женщина 1972 года рождения, в тяжёлом состоянии госпитализированы.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

«Дорожный инспектор» уточняет обстоятельства. По его сведениям, началось всё с того, что какой-то грузовик по касательной задел «Логан», и тот откинуло в фургон. Грузовик с места ДТП скрылся.

В «Транспортёре» было два пса, один погиб, пишет «Дорожный инспектор».

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Комментарии (2)

Wuhan Proletarian
Птичку жалко! (с)
Sergei Shuliakovskii
Как на двухполосной дороге то по касательной мог грузовик задеть? Если только в моменте сужения грузовик хотел перестроится, а Логан решил не пускать, и первый хвостом толкнул, но тогда Логан далековато улетел.
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