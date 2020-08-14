Массовое ДТП произошло на севере КАД утром 14 августа. Сейчас явной пробки там уже нет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов утра на 118-м километре внешнего кольца, у съезда с трассы «Сортавала» на КАД, столкнулись три грузовых автомобиля и один легковой. Никто не пострадал.

ДТП произошло в зоне дорожных работ. «Несколько грузовиков догнали друг друга, так ещё и зажали маленькую «КИА», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».