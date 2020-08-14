На севере КАД три грузовика зажали маленькую «КИА»
Массовое ДТП произошло на севере КАД утром 14 августа. Сейчас явной пробки там уже нет.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов утра на 118-м километре внешнего кольца, у съезда с трассы «Сортавала» на КАД, столкнулись три грузовых автомобиля и один легковой. Никто не пострадал.
ДТП произошло в зоне дорожных работ. «Несколько грузовиков догнали друг друга, так ещё и зажали маленькую «КИА», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По данным «Яндекс.Карт», на севере КАД многокилометровых пробок нет, есть только небольшие заторы, которые там возникают регулярно из-за ограничений, введённых в связи с реконструкцией трассы. На подъезде к вантовому мосту, где утром было два ДТП и большая пробка, остался затор длиной около 700 метров. В целом загруженность дорог Санкт-Петербурга, по данным на 13 часов, оценивается «Яндексом» в 4 балла, что на 1 балл выше обычного для этого времени показателя.