Киевские власти ужесточили карантинные ограничения
17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения, поскольку украинская столица из-за роста количества больных оказалась в «желтой» зоне эпидемической опасности, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. З 17 серпня, за рішенням уряду, починають діяти нові обмеження. Деталі тут: https://t.co/ixVlCK7m7C— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 14, 2020
Это связано с тем, что заполняемость коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила
«С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:
— пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты — масок;
— на пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
— запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
— проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий, если на одного человека приходится менее 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
— организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение участниками дистанции не менее 1,5 м, если участники стоят;
— заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более
— общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — перевозят только то количество пассажиров, для которых есть сидячие места».
«Ситуация неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их не сложно, но важно», — подытожил Кличко.
Коронавирус в Киеве обнаружили еще у 158 жителей Киева, один человек умер, сообщил в пятницу утром мэр столицы. «Всего коронавирус унес жизни 150 жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции.