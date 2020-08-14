Киевские власти ужесточили карантинные ограничения

Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. З 17 серпня, за рішенням уряду, починають діяти нові обмеження. Деталі тут: https://t.co/ixVlCK7m7C

«С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

Это связано с тем, что заполняемость коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50 % и составляет сегодня 52,2 %, пояснил Кличко на брифинге 14 августа.

— на пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

— запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

— проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий, если на одного человека приходится менее 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

— организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение участниками дистанции не менее 1,5 м, если участники стоят;

— заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 % мест;

— общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — перевозят только то количество пассажиров, для которых есть сидячие места».

«Ситуация неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их не сложно, но важно», — подытожил Кличко.

Коронавирус в Киеве обнаружили еще у 158 жителей Киева, один человек умер, сообщил в пятницу утром мэр столицы. «Всего коронавирус унес жизни 150 жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции.