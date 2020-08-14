Лжеминеры сообщили о бомбе в банке на Васильевском, попросив клиента передать трубку

Пока житель Петербурга разбирался со своими финансами в офисе Сбербанка на Васильевском острове, ему позвонили неизвестные и попросили передать трубку кому-нибудь из сотрудников. Эвакуировать пришлось 27 человек.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, последствия «минирования» банка после звонка на 11-ю линию коснулись шести сотрудников полиции и 27 человек, которые находились в двух отделениях, эвакуировать также пришлось отделение на 8-й линии.

Сообщение о минировании сотрудникам передали через клиента. Сидящему в банке мужчине позвонил неизвестный и попросил передать трубку представителю учреждения. Звонок раздался в разгар дня накануне.