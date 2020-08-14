В Петербурге признали ковидными ещё 22 смерти. Суммарное число жертв коронавируса в России приблизилось к 15,5 тысячам

22 смерти коронавирусных больных внесены в официальную статистику за минувшие сутки. Обновлённые данные опубликованы 14 августа на сайте «Стопкоронавирус.рф».



В Москве количество летальных исходов увеличилось на 11, в Московской области — на 3. Таким образом, Северная столица снова на первом месте в рейтинге регионов по суточным летальным исходам. Всего с начала пандемии в Петербурге скончались 2225 инфицированных, в России — почти 15,5 тысяч.

По ежедневному приросту заболевших Санкт-Петербург всё ещё держится в тройке лидеров. За последний день в городе зарегистрировано 160 пациентов.