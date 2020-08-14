Петербург — второй по ежедневному приросту заболевших коронавирусом: плюс 156

За прошедший день в России зафиксировали 5 065 случаев коронавируса. Новых заболевших COVID-19 нашли во всех регионах страны, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 688 заразившимися. Петербург по этому показателю выбрался на второе место. Общее число заболевших COVID-19 в городе составляет 33 684 человека, сообщает оперштаб 14 августа.



За прошедший день в Петербурге на коронавирус обследовали 17097 горожан. Под медицинским наблюдением остаются 511 человек, из которых 145 отправлены на самоизоляцию, а 159 — в обсерватор.

