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14.08.2020 10:31
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Петербург — второй по ежедневному приросту заболевших коронавирусом: плюс 156

За прошедший день в России зафиксировали 5 065 случаев коронавируса. Новых заболевших COVID-19 нашли во всех регионах страны, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 688 заразившимися. Петербург по этому показателю выбрался на второе место. Общее число заболевших COVID-19 в городе составляет 33 684 человека, сообщает оперштаб 14 августа.

За прошедший день в Петербурге на коронавирус обследовали 17097 горожан. Под медицинским наблюдением остаются 511 человек, из которых 145 отправлены на самоизоляцию, а 159 — в обсерватор.

С начала пандемии в России выявили 912 823 случая коронавируса. По этому показателю РФ уступает только Индии, Бразилии и США. При этом большинству россиян (722 964) удалось излечиться от COVID-19, а для 15 498 вирус закончился летальным исходом.

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Комментарии (1)

pregatus
Количество активных случаев продолжает расти и превысило 7 тысяч человек.
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