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13.08.2020 17:40
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Россиян предупредили об опасности отдыха в открывшейся Черногории. В стране объявлен режим эпидемии

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 августа напомнила россиянам, что в Черногории с 21 июля объявлен режим эпидемии.

По её словам, «угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала». Таким образом, Захарова объяснила, почему авиасообщение с курортами Черногории до сих пор не восстановлено — иностранные направления, открывающиеся для перелётов, выбираются очень аккуратно.

Россия открыла авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа список должен дополниться Швейцарией, но туда пустят лишь ограниченные категории граждан.

Черногория же принимает российских туристов без дополнительных условий с 7 августа.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Черногории зафиксировали 8 318 случаев заражения коронавирусом, 73 из них оказались смертельными.

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Комментарии (7)

262126571
В плане ковида опаснее чем в России сейчас очень мало где.
260860591
Значит хорошие сапоги надо брать (c)
***_555
Дооо. Маше можно верить.
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