Россиян предупредили об опасности отдыха в открывшейся Черногории. В стране объявлен режим эпидемии

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 августа напомнила россиянам, что в Черногории с 21 июля объявлен режим эпидемии.

По её словам, «угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала». Таким образом, Захарова объяснила, почему авиасообщение с курортами Черногории до сих пор не восстановлено — иностранные направления, открывающиеся для перелётов, выбираются очень аккуратно.

Россия открыла авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа список должен дополниться Швейцарией, но туда пустят лишь ограниченные категории граждан.