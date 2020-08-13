Россиян предупредили об опасности отдыха в открывшейся Черногории. В стране объявлен режим эпидемии
Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 августа напомнила россиянам, что в Черногории с 21 июля объявлен режим эпидемии.
По её словам, «угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала». Таким образом, Захарова объяснила, почему авиасообщение с курортами Черногории до сих пор не восстановлено — иностранные направления, открывающиеся для перелётов, выбираются очень аккуратно.
Россия открыла авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа список должен дополниться Швейцарией, но туда пустят лишь ограниченные категории граждан.
Черногория же принимает российских туристов без дополнительных условий с 7 августа.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Черногории зафиксировали 8 318 случаев заражения коронавирусом, 73 из них оказались смертельными.