Туроператоры рассказали, куда можно улететь через Турцию. Выбор невелик
С пересадкой в Стамбуле путешественники из России могут отправиться в Египет, Кению и Черногорию. Большинство предпочитают оставаться в Турции.
Данные 12 августа приводит Ассоциация туроператоров России. В расписании аэропорта Стамбула выбирать туристу особо не из чего. Улететь можно в Минск, египетские Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Каир и Александрию, хорватскую столицу Загреб, кенийский город Найроби и черногорскую Подгорицу.
Эксперты отмечают, что чаще всего Турцию используют как пересадочный пункт, чтобы улететь на Мальдивы. Еще одну пересадку пассажирам приходится делать в Дохе.
По данным туроператоров, если человек прилетел в Турцию, то дальше он предпочитает не отправляться. Как отмечает успевший побывать в турецкой столице после открытия границ корреспондент «Фонтанки», сам полет в коронавирусную эпоху стал выглядеть иначе. Кормят сухпайком, алкоголь больше не предлагают. На время полёта турецкими авиалиниями выдают спиртовую салфетку и одноразовую маску, без неё на борт не пускают. В аэропорту Стамбула сотрудники на самокатах внимательно следят, чтобы пассажиры не просто носили маски, а делали это правильно, закрывая нос.
Россия после пандемии открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Принимать россиян готовы в Хорватии, Черногории, Египте, Эмиратах, на Кубе, в Доминикане, Мексике, Кении и на Мальдивах.