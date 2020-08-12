Туроператоры рассказали, куда можно улететь через Турцию. Выбор невелик

С пересадкой в Стамбуле путешественники из России могут отправиться в Египет, Кению и Черногорию. Большинство предпочитают оставаться в Турции.



Данные 12 августа приводит Ассоциация туроператоров России. В расписании аэропорта Стамбула выбирать туристу особо не из чего. Улететь можно в Минск, египетские Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Каир и Александрию, хорватскую столицу Загреб, кенийский город Найроби и черногорскую Подгорицу.

Эксперты отмечают, что чаще всего Турцию используют как пересадочный пункт, чтобы улететь на Мальдивы. Еще одну пересадку пассажирам приходится делать в Дохе.