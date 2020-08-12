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12.08.2020 19:42
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Туроператоры рассказали, куда можно улететь через Турцию. Выбор невелик

С пересадкой в Стамбуле путешественники из России могут отправиться в Египет, Кению и Черногорию. Большинство предпочитают оставаться в Турции.

Данные 12 августа приводит Ассоциация туроператоров России. В расписании аэропорта Стамбула выбирать туристу особо не из чего. Улететь можно в Минск, египетские Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Каир и Александрию, хорватскую столицу Загреб, кенийский город Найроби и черногорскую Подгорицу.

Эксперты отмечают, что чаще всего Турцию используют как пересадочный пункт, чтобы улететь на Мальдивы. Еще одну пересадку пассажирам приходится делать в Дохе.

По данным туроператоров, если человек прилетел в Турцию, то дальше он предпочитает не отправляться. Как отмечает успевший побывать в турецкой столице после открытия границ корреспондент «Фонтанки», сам полет в коронавирусную эпоху стал выглядеть иначе. Кормят сухпайком, алкоголь больше не предлагают. На время полёта турецкими авиалиниями выдают спиртовую салфетку и одноразовую маску, без неё на борт не пускают. В аэропорту Стамбула сотрудники на самокатах внимательно следят, чтобы пассажиры не просто носили маски, а делали это правильно, закрывая нос.

Россия после пандемии открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Принимать россиян готовы в Хорватии, Черногории, Египте, Эмиратах, на Кубе, в Доминикане, Мексике, Кении и на Мальдивах.

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Комментарии (1)

Елена Козюкова
Ну ВСЁ пипец осенью ждем кучу вирусов и "вывозных рейсов".Как жаль что жизнь ничему не учит.
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