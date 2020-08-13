Два велосипедиста в Петербурге попали в ДТП за полчаса, наезд автобуса зафиксировала камера
Два ДТП с велосипедистами произошли в Санкт-Петербурге почти одновременно.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 13 августа около 15:15 на Заневском проспекте, 9/8, у пересечения с улицей Стахановцев, мужчина 1995 года рождения на «Хёндэ Солярисе» сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть справа налево. Велосипедист — мужчина 1994 года рождения — получил тяжёлые травмы.
В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» уточняют, что водитель, пытаясь избежать столкновения, заехал на трамвайные пути, но тщетно.
Около 15:35 при въезде на Благовещенский мост со стороны Васильевского острова, судя по видеозаписи камеры наружного наблюдения, автобус не поделил полосу с велосипедом. Очевидцы из «ДТП и ЧП» отмечают, что велосипедист, кажется, цел.
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