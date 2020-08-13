Петербург снова обошёл Москву по суточному приросту смертей от коронавируса

Суточный прирост смертей от новой коронавирусной инфекции COVID-19 вновь вывел Петербург на первое место по этому показателю в списке городов России. Как следует из данных на сайте «Стопкоронавирус.рф» 13 августа, скончалось ещё 15 петербуржцев с COVID-19. Всего с начала пандемии не стало 2 203 горожан с таким диагнозом.

В Москве, согласно последней информации, умерли 11 человек с коронавирусом, в Московской области — 4. В России общее число погибших от болезни составляет 15 384.

Петербург стабильно входит в тройку российских городов по суточному приросту смертей от COVID-19. Накануне он поделил первое место в этом списке со столицей.