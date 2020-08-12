Петербург и Москва поделили первое место по суточному приросту смертей от коронавируса

В летальную статистику Петербурга за минувшие сутки добавили 12 умерших от коронавируса, столько же новых жертв подтвердили в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



Таким образом, на 12 августа в Северной столице официально известно о 2 188 умерших от COVID-19. Город занимает второе место по смертности за весь период пандемии. В Москве зарегистрировано вдвое больше летальных исходов.

В суточной статистике Петербург и Москва разделили первое место. На второй строчке Свердловская область, где подтвердили девять умерших. На третьей Омская область — семь смертей. О шести новых жертвах сообщили из Тамбовской и Калининградской областей. Всего за сутки по стране стало известно о 129 летальных случаях.