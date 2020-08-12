«Люблю МИРНУЮ родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста услышьте», - написала она (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).

Сегодня утром Домрачева написала более уклончивый пост, обращаясь к «жителям страны», она призвала «цивилизованно решать проблемы». После этого на нее обрушилась критика подписчиков, требовавших более четкой позиции.



12 августа по всей Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов и насилия со стороны властей. Продолжаются и жесткие задержания — в Минске ОМОН открыл огонь по окнам жилых домов. Протесты начались в ночь с воскресенья на понедельник и с тех пор не утихают.

