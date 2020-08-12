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12.08.2020 21:45
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Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева обратилась к властям Белоруссии. «Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в своем Instagram 12 августа призвала прекратить насилие на улицах Белоруссии.

«Люблю МИРНУЮ родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста услышьте», - написала она (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).

Сегодня утром Домрачева написала более уклончивый пост, обращаясь к «жителям страны», она призвала «цивилизованно решать проблемы». После этого на нее обрушилась критика подписчиков, требовавших более четкой позиции.

12 августа по всей Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов и насилия со стороны властей. Продолжаются и жесткие задержания — в Минске ОМОН открыл огонь по окнам жилых домов. Протесты начались в ночь с воскресенья на понедельник и с тех пор не утихают.

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