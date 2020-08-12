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12.08.2020 20:49
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«Мы должны не оставить ни шанса мародерам из Кремля». К белорусским властям обратился Петр Порошенко

Белоруссия в виде западной провинции российской нео-империи не нужна никому, а мародерам из Кремля нельзя давать ни единого шанса. Бывший украинский президент обратился к белорусским властям с призывом остановить насилие над населением и отпустить политзаключенных.

Обращение Порошенко опубликовал у себя в соцсетях 12 августа. Он начал с того, что в Белоруссии разворачивается глубокий политический кризис. «Белорусы - традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, миролюбивые и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь - один из ключевых факторов безопасности и благополучия Украины». Именно поэтому, отмечает Порошенко, он не может молча смотреть, как страна «сползает в пучину хаоса и политической неопределенности».

Порошенко заявил, что правительство Лукашенко должно немедленно прекратить насилие по отношению к своему населению, которое готово к демократическим изменениям в жизни государства. Он также считает необходимым отпустить всех задержанных и политзаключенных, вернуть Интернет и соблюдать свободу слова, а также назначить досрочные выборы, на которых могли бы присутствовать наблюдатели из Европы. Порошенко также предложил Украинской власти назначить спецпредставителя, который помог бы вывести страну из политического кризиса и утвердил бы роль Украины в отношениях с Беларусью как стратегическую.

«Я призываю международное сообщество следить за действиями российского агрессора, который только и ждет удобного случая, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. <...> Мы не имеем права терять Беларусь. Никому, ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, ни Украине, Беларусь как западная провинция Российской нео-империи не нужна. Мы должны не оставить ни шанса мародерам из Кремля», - высказался Порошенко и отметил что с российской агрессией знаком не понаслышке.

Протесты в Минске не утихают с вечера воскресенья, когда закончились выборы, которые еще на пять лет продлили президентство Александра Лукашенко. Несколько человек среди населения погибли, сотни задержаны. Женщины выстраиваются вдоль дорог с цветами с призывом прекратить насилие. Тем временем, ОМОН вылавливает прохожих в тихих дворах и бьет дубинками. В автозаках оказываются журналисты.

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Комментарии (18)

bluxer
Фонтаночники, скажите, кому интересно мнение отставной козы барабанщика?
Pilat
Я кстати многое бы отдал, чтобы посмотреть на лицо Александра Григорича когда он слушал пламенную речь Порошенко.
Дядя Саша ведь все сделал для Пети.
Крым не признал.
Заявлял о нерушимости границ незалежной.
Руку жал даже.
И вот такой подлый удар в спину.
А ведь такое говорят когда фигурант уже не жилец!
Вовремя предать как известно - предвидеть!
Жора  
А не ваша ли Украина в десна целовала Луку? Я помню, как Порох его братом назвал за то, что он Крым не признал. Или ветер поменялся, нужно анус повернуть?
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