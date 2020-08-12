Ложная тревога о расчленении человека. Найденные в Хельсинки ступни оказались медвежьими
Полиция Хельсинки, ранее заявившая о страшной находке в виде отрезанных частей человеческого тела у залива в столичном районе Кюлясаари, 12 августа дала опровержение — при ближайшем рассмотрении ступни оказались медвежьими, сообщили в ведомстве.
Как и почему лапы оказались в море, неизвестно. Вероятно, это дело рук охотников. Поскольку это не человеческие останки, полиция не будет продолжать расследование дела.
По строению скелета лапа медведя похожа на человеческую ступню, особенно если она сильно повреждена и с неё удалены когти, поэтому неспециалист может их легко спутать, сказал в комментарии Yle инспектор по уголовным делам Яри Коски из Управления полиции Хельсинки.
Находка была сделана после того, как стало известно о другом, реальном преступлении — полиция Хельсинки расследует дело, связанное с расчленением человека.