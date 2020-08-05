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05.08.2020 15:52
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В Хельсинки по делу об убийстве с расчленением арестованы 12 человек

Полиция Хельсинки арестовала 10 мужчин и двух женщин по делу об убийстве мужчины с расчленением, сообщает 5 августа Yle.

Как сообщает ведомство 5 августа, преступление предположительно произошло 28–29 июля. Жертва — взрослый мужчина.

Арестованные лица — 1970 — 1990-х годов рождения. Все подозреваемые были взяты под стражу 29 июля, когда стало известно о произошедшем. Почти все они имеют криминальное прошлое, связанное с наркотиками, грабежами, насилием и сексуальной эксплуатацией детей. Как уточняет Yle, один из задержанных замешан в убийстве, произошедшем в городе —спутнике столицы Вантаа прошлой зимой. Мужчины, арестованные по подозрению в этом преступлении, попытались свалить на него вину за это убийство.

Полиция не сообщает других подробностей дела в интересах следствия.

В Петербурге тоже расследуют громкое дело об убийстве с последующим расчленением. Рэпер Энди Картрайт, по данным следствия, тоже был убит в конце июля. По подозрению в преступлении арестована его жена.

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Комментарии (1)

Simao Gato
прикольно
прям как в финском нуаре
bordertown или Карппи , например
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