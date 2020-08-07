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07.08.2020 15:33
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В Финляндии — второй случай расчлененки за месяц. На побережье Хельсинки обнаружили отрезанные человеческие ступни

В финской столице накануне вечером нашли отрезанные части человеческого тела. Полиция считает, что находка никак не связана с недавним делом о расчленении мужчины.

«Части человеческого тела были обнаружены на побережье в Хельсинки в четверг, 6 августа 2020 года. Полиция расследует дело», — скупо рапортует 7 августа финская полиция на своем сайте.

Следователи лишь добавили, что пока у них нет информации о связи находки с каким-либо расследуемым убийством.

Финский телеканал MTV со ссылкой на свои источники рассказал, что человеческие ступни нашли на берегу в районе Кюлясаари.

Полиция Хельсинки уже расследует одно дело, связанное с расчленением человека.

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Комментарии (2)

67832738
Позитивные новости о Финляндии не интересны же.
dedmoroz_5e4d8827384c2
другой позитивной информации по соседней Финляндии у российских СМИ на сегодня нет
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