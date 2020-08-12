Эксперты сообщили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса. Но есть регион, показавший рост на 574%

Как пишет 12 августа РБК со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza, совокупная прибыль российских компаний (без учёта малого бизнеса) за период с марта по май 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн рублей. Это худшее падение для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. До сих пор худшим считали 2017 год, когда прибыль российских компаний упала на 28%.

Катастрофический ущерб нанесла пандемия коронавируса российскому бизнесу. По данным аналитиков, он переживает сильнейшее падение прибыли за всю историю наблюдений.

В 16 регионах бизнес весной сгенерировал чистый убыток. Лидеры по объёму потерь: Москва (бизнес получил убыток в 85 млрд рублей); Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд); Республика Коми (19 млрд). На десятом месте Крым (1,88 млрд рублей). Если говорить о динамике, сильнее всего убыток вырос в Ингушетии – на 3260% по сравнению с прошлой весной и более чем в 33 раза (1,5 млрд рублей), а также в Чечне — минус 984% (3 млрд) и Ненецком автономном округе — минус 324% (7,7 млрд).

В 27 из 85 регионов России, по данным FinExpertiza, за весну 2020 года бизнес увеличил прибыль. Рост на 574%, или почти в семь раз, показала Республика Алтай, куда поехали туристы из-за закрытия границ. В топ-5 лидеров по росту прибыли вошли также Белгородская область (на 237%), Мордовия (на 108%), Мурманская область (на 100%), Бурятия (на 80%).

Санки-Петербурга в этих списках нет.

Самые сильные убытки (231 млрд рублей) понесли компании, занятые оптовой торговлей природным газом, из-за снижения цен на газ и падения спроса со стороны Европы. Сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток в 45,5 млрд рублей. Нарастить прибыль (на 8,3%) смогли только предприятия сельского и лесного хозяйства и рыбоводства.