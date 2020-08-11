Смольный пытается вернуть части Муринского парка «спортивное» назначение. Без него невозможна застройка участка

Нижестоящая инстанция 9 июля, напомним, удовлетворила иск защитников Муринского парка. Они просили признать незаконным постановление правительства Петербурга, которым почти 1,8 га, ранее согласно правилам землепользования и застройки относившихся к территориальной зоне рекреационного назначения — зеленых насаждений общего пользования, были отнесены к зоне спортивных сооружений.

Правительство Петербурга подало апелляцию на решение горсуда, который признал незаконным перевод части Муринского парка из зоны рекреации в спортивную, сообщили 11 августа «ВКонтакте» защитники парка. Этот участок город отдал под строительство второй очереди спорткомплекса «Нова Арена», местные жители выступают против.

Территорию ранее отдали под строительство второй очереди спорткомплекса «Нова Арена», который осуществляет компания «Анна Нова». На этом месте растет березовая роща, против уничтожения которой выступают горожане. Они регулярно проводят митинги, пикеты, субботники и спортивные мероприятия в защиту зеленой зоны. Весной прошлого года на общественных слушаниях жители резко раскритиковали представленный проект.

Летом 2019 года часть рощи уже вырубили, это вызвало негодование петербуржцев, а три вице-губернатора получили выговоры от главы Петербурга Александра Беглова. Вырубку приостановили, а застройщик обещал представить скорректированный проект, который предусматривал бы меньшие объемы вырубки.

Защитники парка также оспаривают разрешение на строительство. В настоящее время наложен запрет на проведение на участке любых строительных работ.