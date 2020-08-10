Адвокат семьи Сергея Захарова, который умер в аварии с участием Михаила Ефремова, в качестве доказательства вины актёра предоставил видео, на котором видно, кто сидел во время трагического ДТП за рулём автомобиля.

Как рассказал защитник Александр Добровинский ТАСС 10 августа, один из очевидцев снял первые минуты после аварии, когда прохожие помогали Михаилу Ефремову выйти со стороны водительского сиденья из машины, где никого, кроме актёра, в тот момент не было.



Пока актёру помогают, другие люди ставят перевернувшуюся машину Захарова на колёса.

