Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины предоставил видеодоказательство вины актёра. Артист выбирался с водительского сиденья
Адвокат семьи Сергея Захарова, который умер в аварии с участием Михаила Ефремова, в качестве доказательства вины актёра предоставил видео, на котором видно, кто сидел во время трагического ДТП за рулём автомобиля.
Как рассказал защитник Александр Добровинский ТАСС 10 августа, один из очевидцев снял первые минуты после аварии, когда прохожие помогали Михаилу Ефремову выйти со стороны водительского сиденья из машины, где никого, кроме актёра, в тот момент не было.
Пока актёру помогают, другие люди ставят перевернувшуюся машину Захарова на колёса.
До этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил о невиновности артиста и даже собирался предоставить соответствующие доказательства. Актёр же от признания вины отказался, объяснив это тем, что не помнит тот злополучный вечер.
Дело Михаила Ефремова рассматривает Пресненский суд Москвы. Перед этим у него прихватило сердце.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков.