Перед допросом на суде у Михаила Ефремова прихватило сердце
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что у актера из-за переживаний прихватило сердце, но от скорой он отказывается. Заявление Эльман Пашаев, как пишет ТАСС 10 августа, сделал накануне заседания суда, где артист должен был давать показания.
«Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает всё произошедшее с ним. Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать», — сказал защитник, отметив, что у его подзащитного обострились проблемы с сердцем.
Это не первый раз, когда адвокат говорит о проблемах со здоровьем у Ефремова и его нежелании при этом общаться с врачами.
Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера назначено на 11 августа. Помимо заслушивания свидетелей, ожидается, что Ефремов даст показания.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков.