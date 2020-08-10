Перед допросом на суде у Михаила Ефремова прихватило сердце

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что у актера из-за переживаний прихватило сердце, но от скорой он отказывается. Заявление Эльман Пашаев, как пишет ТАСС 10 августа, сделал накануне заседания суда, где артист должен был давать показания.



«Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает всё произошедшее с ним. Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать», — сказал защитник, отметив, что у его подзащитного обострились проблемы с сердцем.

