Массовое ДТП на востоке КАД перекрыло полдороги: столкнулись три легковые машины и грузовик
Пробку длиной около 4 километров собирает утром 10 августа ДТП на востоке КАД.
На внутреннем кольце перед съездом на проспект Косыгина заняты два левых ряда, видно на ролике в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Яндекс.Карт», затор на КАД тянется почти до Рябовского шоссе.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10:30 на 44-м километре внутреннего кольца столкнулись попутные транспортные средства: три легковых автомобиля и один грузовой. Никто не пострадал. Повреждёнными машинами заняты три и четыре полосы, а также полоса безопасности. «Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отмечается в сообщении.
В целом загруженность дорог Санкт-Петербурга сейчас составляет обычные для этого времени 3 балла. Утренний максимум составил 3 балла — это тоже нормальный показатель. Самыми загруженными стали Московское шоссе из центра (5 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (6 баллов), проспект Маршала Жукова в центр (5 баллов). Топ-5 утренних пробок:
- 9:59, внутренняя сторона КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, 6,5 км;
- 9:07, Новоприозерское шоссе от моста через реку Охту до въезда в торговый центр, 4,5 км;
- 9:41, Мурманское шоссе от поворота на Озерки до АЗС «Несте», 4,5 км;
- 9:17, внешняя сторона КАД от проспекта Культуры до проспекта Энгельса, 3,9 км;
- 9:53, внешняя сторона КАД от поста ГИБДД до виадука над железной дорогой, 3,9 км.