Инфекционист объяснил, почему школы не станут рассадником COVID-19

Школы после открытия 1 сентября не станут рассадником ковида из-за особенностей самого вируса. «Коронавирусом дети болеют гораздо реже, чем взрослые. Это 5–7 % из тех, кто заболел, — объясняет Тимаков. — Детям, чтобы заболеть коронавирусом, нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Да, действительно, ребенок может заболеть в семье и прийти в школу, являясь источником коронавирусной инфекции, но активного распространения между детьми в школе не будет. Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов, в случае, если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в такой ситуации не сможет передаваться».

Родители опасаются, что начало учебного года может изменить коронавирусную статистику . Бояться не стоит, уверяет 10 августа РИА Новости со ссылкой на слова инфекциониста, главного врача медцентра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова.

Главной угрозой для школьников осенью станет не коронавирус, а обычные ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), считает Тимаков. Но в борьбе с ними поможет опыт профилактики и лечения COVID-19.

«Если будут соблюдены меры предосторожности, то коронавирус не будет опасен для школьников. С другой стороны, от обычного ОРВИ никто не застрахован. Хотя случаев заражения ОРВИ в этом году будет немного меньше, — прогнозирует врач. — Для заражения обычным ОРВИ достаточно находиться в одном помещении. У остальных вирусов немного другой коэффициент передачи от человека к человеку и меньшая доза возбудителя нужна, чтобы заразиться. Для коронавируса нужен длительный контакт, нужна доза возбудителя определенная, и только тогда человек заболевает. Для ОРВИ и риновирусов достаточно мимолетного контакта, и если у человека нет иммунитета, то он заболевает».

1 сентября в школах возобновится очное обучение. Среди требований Роспотребнадзора — измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, куда будут приходить учителя.