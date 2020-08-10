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10.08.2020 10:32
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Петербург держится на третьем месте по новым случаям коронавируса. Общее число заболевших поднялось выше 33 тысяч

В Петербурге за последние сутки выявили 157 новых случаев коронавируса. Город входит в тройку регионов-лидеров по заболевшим, сообщает 10 августа оперативный штаб.

За прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявили практически во всех регионах страны, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Всего за день зафиксировали 5 118 заболевших. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 694, а Петербург по этому показателю сегодня на третьем месте. С начала пандемии в городе выявили уже 33 047 заболевших. За день в Петербурге на коронавирус обследовали 8963 человека. Под медицинским наблюдением оставили 771, из которых 143 находятся в обсерваторе, а 288 — на самоизоляции.

Общее число заразившихся COVID-19 в России выросло до 892 654. Большинству россиян (696 681) удалось вылечиться, а летальных исходов насчитали 15 001.

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Комментарии (2)

pregatus
157, 159, 160, 158, 155, 157 и так по кругу. Кто-то верит в эти цифры вообще?!!
Павел Михайлов
План по маскам выполняем?
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