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10.08.2020 08:01
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ЦИК Белоруссии заявил, что вскоре огласит итоги президентских выборов

Центризбирком Белоруссии анонсировал официальное оглашение итогов президентских выборов в республике. Об этом 10 августа сообщил государственный телеканал «Беларусь 24».

«Актуальными данными и как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделится на пресс-конференции уже в девять утра», - сказал ведущий новостей на телеканале.

Власти республики накануне заявили о почти безоговорочной победе действующего президента Александра Лукашенко после обработки первых результатов. Хотя многие избиратели даже не смогли попасть на участки. После этого в республике начались столкновения с силовиками. Есть пострадавшие. Задержания шли по всей стране. В республике второй день перебои со связью и не работают сайты некоторых СМИ.

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