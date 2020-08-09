Russia Today сообщил о задержании двух своих стрингеров в Минске. Они не выходят на связь 10 часов

Два стрингера, которые сотрудничали с видеоагентством Ruptly (подразделение Russia Today), задержаны в Минске. Как сообщает RT, они снимали голосование на участках во время выборов президента.



«Спустя 10 часов после задержания они все еще не выходят на связь. По информации Ruptly они находятся в одном из РУВД города», — пишет издание в своем телеграм-канале.



Ранее в столице Белоруссии задержали троих сотрудников телеканала «Дождь». Им предъявили отсутствие аккредитации и попросили покинуть страну. Главред «Дождя» заявлял, что документы на аккредитацию издание подавало еще в июне, но так и не дождалось ответа от белорусских властей.

