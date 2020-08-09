Russia Today сообщил о задержании двух своих стрингеров в Минске. Они не выходят на связь 10 часов
Два стрингера, которые сотрудничали с видеоагентством Ruptly (подразделение Russia Today), задержаны в Минске. Как сообщает RT, они снимали голосование на участках во время выборов президента.
«Спустя 10 часов после задержания они все еще не выходят на связь. По информации Ruptly они находятся в одном из РУВД города», — пишет издание в своем телеграм-канале.
Ранее в столице Белоруссии задержали троих сотрудников телеканала «Дождь». Им предъявили отсутствие аккредитации и попросили покинуть страну. Главред «Дождя» заявлял, что документы на аккредитацию издание подавало еще в июне, но так и не дождалось ответа от белорусских властей.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест. В день выборов в столицу Белоруссии ввели военную технику.