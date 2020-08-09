Центризбирком Белоруссии сообщил днем 9 августа, что выборы президента страны уже состоялись, хотя официально они будут продолжаться до 20 часов.



Проголосовали более 50% избирателей, так что выборы в любом случае будут считаться состоявшимися, пояснили в ЦИК. При этом более 40% белорусов, по официальным данным, высказали свое мнение досрочно. Эксперты ранее говорили, что «досрочка» открывает широкое поле для фальсификаций, которые почти невозможно проконтролировать.



В Минске и на подъездах к нему стоит военная техника — Лукашенко предупреждал, что не допустит никаких беспорядков и готов подавлять их любыми средствами.