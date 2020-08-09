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09.08.2020 13:01
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Центризбирком Белоруссии объявил, что выборы президента уже состоялись. На въездах в Минск стоит военная техника

Центризбирком Белоруссии сообщил днем 9 августа, что выборы президента страны уже состоялись, хотя официально они будут продолжаться до 20 часов.

Проголосовали более 50% избирателей, так что выборы в любом случае будут считаться состоявшимися, пояснили в ЦИК. При этом более 40% белорусов, по официальным данным, высказали свое мнение досрочно. Эксперты ранее говорили, что «досрочка» открывает широкое поле для фальсификаций, которые почти невозможно проконтролировать.

В Минске и на подъездах к нему стоит военная техника — Лукашенко предупреждал, что не допустит никаких беспорядков и готов подавлять их любыми средствами.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.

Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест.

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Комментарии (17)

Nik Magnusson
зачем было ждать полдень, если выборы состоялись уже к 8 утра?
Teo Piter
Опрос в Белоруссии-
1. Кто будет новым президентом?
2. Почему именно Лукашенко?
CUP2000
Батька молодец
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