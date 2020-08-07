Техническая неисправность на час задержала два «Сапсана», следующих из Петербурга в Москву. Потерянное время пассажирам пообещали компенсировать материально
Октябрьская железная дорога прокомментировала информацию о внезапной остановке «Сапсана», следовавшего из Петербурга в Москву вечером 7 августа, о которой ранее сообщили читатели «Фонтанки». По информации пресс-службы ОЖД, это произошло из-за технической неисправности и внесло изменения в расписание сразу двух скоростных поездов, курсирующих между столицами.
«Седьмого августа 2020 года в 20:35 (мск) на перегоне Окуловка – Угловка Октябрьской железной дороги в связи с технической неисправностью произошла задержка движения высокоскоростного поезда "Сапсан" № 775А сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время задержки в пути составляет более часа. Также ожидается задержка менее часа по прибытию поезда "Сапсан" № 777А сообщением Санкт-Петербург – Москва», — говорится в сообщении представителей ОЖД.
В пресс-службе добавили, что принимаются меры для минимизации времени задержки прибытия скоростных поездов, а также рассказали, каким образом пассажиры смогут получить частичную компенсацию, если отставание от графика составит более часа.
Для этого необходимо заполнить бланк претензии на возмещение денежных средств, который размещён на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам», в подразделе «Часто задаваемые вопросы», в пункте «О сумме выплаты денежной компенсации за опоздание скоростного поезда "Сапсан"».
Как рассказали читатели «Фонтанки», которые находятся в одном из поездов, прямо в пути им раздали конверты, куда можно вложить заявление на получение частичной компенсации. Адресат уже указан.