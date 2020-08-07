Октябрьская железная дорога прокомментировала информацию о внезапной остановке «Сапсана», следовавшего из Петербурга в Москву вечером 7 августа, о которой ранее сообщили читатели «Фонтанки». По информации пресс-службы ОЖД, это произошло из-за технической неисправности и внесло изменения в расписание сразу двух скоростных поездов, курсирующих между столицами.

«Седьмого августа 2020 года в 20:35 (мск) на перегоне Окуловка – Угловка Октябрьской железной дороги в связи с технической неисправностью произошла задержка движения высокоскоростного поезда "Сапсан" № 775А сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время задержки в пути составляет более часа. Также ожидается задержка менее часа по прибытию поезда "Сапсан" № 777А сообщением Санкт-Петербург – Москва», — говорится в сообщении представителей ОЖД.