FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 21:56
3
Печать

Следовавший из Петербурга «Сапсан» неожиданно прервал движение у станции «Бологое-Московское»

«Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву, прервал движение в районе станции «Бологое-Московское». Об этом читатели «Фонтанки» сообщили вечером 7 августа.

«Стоим, заглушили двигатель. За окном темно, что там произошло, не видно. Что случилось, никто не говорит. Просят соблюдать тишину», — написала в редакцию пассажирка скоростного поезда Ирина.

читательница «Фонтанки» Ирина

По её словам, «Сапсан» покинул вокзал в 19:10. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Октябрьской железной дороги. В дежурной службе ОЖД изданию заявили, что причиной произошедшего стала техническая неисправность. Другие подробности случившегося уточняются.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

krasnonosov
Почему пассажиры без масок и ласт?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний