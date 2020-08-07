Следовавший из Петербурга «Сапсан» неожиданно прервал движение у станции «Бологое-Московское»
«Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву, прервал движение в районе станции «Бологое-Московское». Об этом читатели «Фонтанки» сообщили вечером 7 августа.
«Стоим, заглушили двигатель. За окном темно, что там произошло, не видно. Что случилось, никто не говорит. Просят соблюдать тишину», — написала в редакцию пассажирка скоростного поезда Ирина.
читательница «Фонтанки» Ирина
По её словам, «Сапсан» покинул вокзал в 19:10. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Октябрьской железной дороги. В дежурной службе ОЖД изданию заявили, что причиной произошедшего стала техническая неисправность. Другие подробности случившегося уточняются.