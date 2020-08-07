Смольный признал аномально высокую летальность от COVID-19 и готовится к осеннему обострению

В правительстве Петербурга признали проблемой высокую летальность от коронавируса и хотят их понять до новой эпидвспышки, которую ожидают осенью.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, в Смольном с тревогой отнеслись к статистике Росстата, согласно которой каждый шестой умерший в стране от коронавируса - петербуржец.

На уровне правительства, с участием представителей Роспотребнадзора, готовится серия совещаний по детальному анализу причин высокой летальности.

«Глобально их пока никто не понимает», - уточнили собеседники «Фонтанки».