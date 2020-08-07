FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 22:09
8
Печать

Смольный признал аномально высокую летальность от COVID-19 и готовится к осеннему обострению

В правительстве Петербурга признали проблемой высокую летальность от коронавируса и хотят их понять до новой эпидвспышки, которую ожидают осенью.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, в Смольном с тревогой отнеслись к статистике Росстата, согласно которой каждый шестой умерший в стране от коронавируса - петербуржец.

На уровне правительства, с участием представителей Роспотребнадзора, готовится серия совещаний по детальному анализу причин высокой летальности.

«Глобально их пока никто не понимает», - уточнили собеседники «Фонтанки».

Стратегия нужна Смольному, так как осенью почти неизбежно обострение эпидобстановки. В планах города - создать так называемые «Центры критических состояний» на базе многопрофильных стационаров и увеличить количество лабораторий, которым разрешат выдавать результаты обследования на COVID-19 без ретестирования в Роспотребнадзоре.

К концу июля летальность в Петербурге превысила 6 %, писала «Фонтанка». Это кратно превышает российские показатели, такого уровня нет даже в самых эпиднеблагополучных регионах.

В начале августа летальность продолжает расти. На 32 575 случаев заражения COVID-19 приходится 2136 смертей, или 6,56%.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

VKuser152997575
"Поднимайтесь города!!!
С нашей Родиной беда!!"
Заврались власти совсем,сначала заворовались,а потом и не уйти без уголовного преследования от кормушки.
usuder
Нужно просить помощи у Москвы на аппараты КТ.
260871131
Да какая там высокая. Диагностика и выявляемость никакая. Больные с лёгкими формами не тестировались, вообще тестов мало для всех кому надо да и тесты так себе, КТ и рентгенологов недостаточно, сетей нет и искусственного интеллекта как в Москве в помощь тоже. А чего хотеть, город нищий, ещё и сам бизнес уничтожает, небось лоббирует кто-то, а попросту заносит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний