Смольный признал аномально высокую летальность от COVID-19 и готовится к осеннему обострению
В правительстве Петербурга признали проблемой высокую летальность от коронавируса и хотят их понять до новой эпидвспышки, которую ожидают осенью.
Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, в Смольном с тревогой отнеслись к статистике Росстата, согласно которой каждый шестой умерший в стране от коронавируса - петербуржец.
На уровне правительства, с участием представителей Роспотребнадзора, готовится серия совещаний по детальному анализу причин высокой летальности.
«Глобально их пока никто не понимает», - уточнили собеседники «Фонтанки».
Стратегия нужна Смольному, так как осенью почти неизбежно обострение эпидобстановки. В планах города - создать так называемые «Центры критических состояний» на базе многопрофильных стационаров и увеличить количество лабораторий, которым разрешат выдавать результаты обследования на COVID-19 без ретестирования в Роспотребнадзоре.
К концу июля летальность в Петербурге превысила 6 %, писала «Фонтанка». Это кратно превышает российские показатели, такого уровня нет даже в самых эпиднеблагополучных регионах.
В начале августа летальность продолжает расти. На 32 575 случаев заражения COVID-19 приходится 2136 смертей, или 6,56%.