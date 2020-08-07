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07.08.2020 19:47
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Каждый шестой умерший от коронавируса в России в июне жил в Петербурге

Росстат посчитал жертв с COVID-19 за июнь. По данным ведомства, всего для 5448 человек с подтвержденным диагнозом «COVID-19» коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти в первый месяц лета. Каждый шестой из них — из Петербурга.

Как следует из опубликованной 7 августа таблицы «сведений о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусная инфекция», основной причиной смерти COVID-19 стал у 837 петербуржцев. Кроме того, у 704 умерших с COVID-19 (из 4880 по России) причиной смерти стало другое заболевание.

Как писала ранее «Фонтанка», июньская смертность в Петербурге выросла до максимума за 10 лет.

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Комментарии (3)

Noisymouse
"Каждый шестой умерший в июне россиянин жил в Петербурге" - наверное, так звучало бы лучше. А то получается, что умер каждый шестой из тех, кто жил в Петербурге в июне. А те, кто в мае жил - те ничего, все живы)
krasnonosov
В город столько понабилось народу, что это капля в море. Лишь немного стало свободнее на дорогах и в метро. Разве это пандемия?
pregatus
А люди смотрят на 159 нарисованных случаев в день и считают, что всё в порядке
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