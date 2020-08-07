Каждый шестой умерший от коронавируса в России в июне жил в Петербурге

Росстат посчитал жертв с COVID-19 за июнь. По данным ведомства, всего для 5448 человек с подтвержденным диагнозом «COVID-19» коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти в первый месяц лета. Каждый шестой из них — из Петербурга.

Как следует из опубликованной 7 августа таблицы «сведений о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусная инфекция», основной причиной смерти COVID-19 стал у 837 петербуржцев. Кроме того, у 704 умерших с COVID-19 (из 4880 по России) причиной смерти стало другое заболевание.