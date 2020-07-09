Июньская смертность в Петербурге выросла до максимума за 10 лет. Седьмая часть официально приходится на COVID-19
Комитет по делам ЗАГС Петербурга позже других регионов опубликовал данные о смертности в июне. Количество летальных исходов превысило прошлогодний показатель в полтора раза, существенную долю занимают смерти от коронавируса.
Как сообщает комитет 9 июля, в Петербурге в июне 2020 года зарегистрирована смерть 7106 человек. Это в полтора раза больше, чем в июне 2019-го, когда органы ЗАГС подтвердили 4575 случаев.
За последние десять лет это самая высокая месячная смертность в Петербурге. Даже в самые неудачные периоды — например, начало 2016 и 2017 годов — этот показатель был ниже на 15 %.
По официальным данным, в Петербурге за июнь 2020 года от коронавируса скончались 987 человек. От общей смертности это составляет 14%. Впрочем, комитет здравоохранения подчеркивает, что на его цифры ориентироваться нельзя, так как в общую статитиску постоянно добавляются архивные случаи смерти.
Май 2020 года тоже отметился возросшей смертностью — 6427 человек, что примерно на четверть больше, чем в мае 2019-го (4875 смертей).
За четыре месяца эпидемии COVID-19 — с марта по июнь 2020 года — в Петербурге умерли 23 930 человек. В марте — июне 2019-го — 19 773, или на 17% меньше.