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09.07.2020 19:02
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Июньская смертность в Петербурге выросла до максимума за 10 лет. Седьмая часть официально приходится на COVID-19

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Комитет по делам ЗАГС Петербурга позже других регионов опубликовал данные о смертности в июне. Количество летальных исходов превысило прошлогодний показатель в полтора раза, существенную долю занимают смерти от коронавируса.

Как сообщает комитет 9 июля, в Петербурге в июне 2020 года зарегистрирована смерть 7106 человек. Это в полтора раза больше, чем в июне 2019-го, когда органы ЗАГС подтвердили 4575 случаев.

За последние десять лет это самая высокая месячная смертность в Петербурге. Даже в самые неудачные периоды — например, начало 2016 и 2017 годов — этот показатель был ниже на 15 %.

По официальным данным, в Петербурге за июнь 2020 года от коронавируса скончались 987 человек. От общей смертности это составляет 14%. Впрочем, комитет здравоохранения подчеркивает, что на его цифры ориентироваться нельзя, так как в общую статитиску постоянно добавляются архивные случаи смерти.

Май 2020 года тоже отметился возросшей смертностью — 6427 человек, что примерно на четверть больше, чем в мае 2019-го (4875 смертей).

За четыре месяца эпидемии COVID-19 — с марта по июнь 2020 года — в Петербурге умерли 23 930 человек. В марте — июне 2019-го — 19 773, или на 17% меньше.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Макс Никольский
Никогда не перестану убеждаться в справедливости старого афоризма: "есть ложь, чудовищная ложь и статистика"(с)
Вот если идти смотреть данные не местечкового "петростата"(с подозрительно короткой историей), а на общероссийский ресурс (росинфостат, если что) то заметно какое-то необъяснимо резкое снижение смертности от 9,6 т.ч. в 2011году через 6,8 в 15м до 4,6 т.ч. в 16м году, практически пикирование: "у нас больные выздоравливают как мухи"(с).
И что нам говорят нынешние цифры? что смертность=естественная убыль населения возвращается -таки к условно-нормальному показателю для крупного мегаполиса- 0,01% от реального числа населения?
Так когда мы имеем что мы имеем, может
Павел Михайлов
Заперли стариков на 2 месяца в квартирах.Закрыв ещё скверы и сады. И хронические больные не получали полноценной помощи из-за закрытых поликлиник .Вот и результат. А списали на вирус.
OldPerdun
Ну что, товарищ сбеглов, ковид практически побежден?
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