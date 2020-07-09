Июньская смертность в Петербурге выросла до максимума за 10 лет. Седьмая часть официально приходится на COVID-19

Комитет по делам ЗАГС Петербурга позже других регионов опубликовал данные о смертности в июне. Количество летальных исходов превысило прошлогодний показатель в полтора раза, существенную долю занимают смерти от коронавируса.



Как сообщает комитет 9 июля, в Петербурге в июне 2020 года зарегистрирована смерть 7106 человек. Это в полтора раза больше, чем в июне 2019-го, когда органы ЗАГС подтвердили 4575 случаев.



За последние десять лет это самая высокая месячная смертность в Петербурге. Даже в самые неудачные периоды — например, начало 2016 и 2017 годов — этот показатель был ниже на 15 %.

