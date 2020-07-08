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08.07.2020 17:38
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Российские ЗАГСы отчитываются о росте смертности в июне. Петербург молчит

Органы записи актов гражданского состояния восьми российских регионов опубликовали данные по смертности в июне 2020-го. Они заметно выше, чем год назад.

Как обратили внимание 8 июля «Открытые медиа», общая смертность по отношению к июню 2019 года выросла в Ингушетии на 167%, в Новосибирской области — на 33%, в Астраханской — на 28%, в Ивановской — на 27%, в Свердловской — на 22%, в Саратовской — на 21%.

Суммарный прирост общей смертности у восьми регионов составил 3419 случаев. Тогда как, по данным федерального оперштаба, во всех их вместе зарегистрированы всего 229 смертей от COVID-19.

В Петербурге данные до сих пор не опубликованы. «Фонтанка» обратилась с запросом в профильный комитет Смольного за разъяснениями по задержке и попросила предоставить статистику смертности за июнь 2020 года в Северной столице.

Напомним, что только в мае в Петербурге умерли на полторы тысячи человек больше, чем год назад.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

zlopopik
Что вы хотите? После того, как население с размаха шваркнули об камень, смертность должна была повыситься. и будет повышаться. Бесследно такие маневры не проходят. Об этом предупреждали с самого начала. Вспоминаем, что было в 90-х, для кого-то "святых".
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