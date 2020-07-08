Российские ЗАГСы отчитываются о росте смертности в июне. Петербург молчит

Органы записи актов гражданского состояния восьми российских регионов опубликовали данные по смертности в июне 2020-го. Они заметно выше, чем год назад.



Как обратили внимание 8 июля «Открытые медиа», общая смертность по отношению к июню 2019 года выросла в Ингушетии на 167%, в Новосибирской области — на 33%, в Астраханской — на 28%, в Ивановской — на 27%, в Свердловской — на 22%, в Саратовской — на 21%.



Суммарный прирост общей смертности у восьми регионов составил 3419 случаев. Тогда как, по данным федерального оперштаба, во всех их вместе зарегистрированы всего 229 смертей от COVID-19.

