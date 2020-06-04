1500 сверху: Откуда взялась шокирующая майская смертность в Петербурге

В конце весны в Петербурге умерли на полторы тысячи человек больше, чем год назад. В Москве такой же всплеск был месяц назад — там признали, что это COVID-19. А эксперты добавили — «и меры по борьбе с ним».

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ»

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга опубликовал статистику по смертности за май 2020 года. Согласно ей, в мае в Петербурге были зарегистрированы 6427 смертей от всех причин. Год назад, в мае 2019 года, ушли из жизни 4875. Таким образом, превышение — 1552 человека, или 32%.

На сайте комитета есть статистика с 2011 года, и прежде число смертей в мае никогда не приближалось к шести лишним тысячам. Например, в 2018 году их было 5092. В 2017-м — 5143. В 2016-м — 4958. В 2015-м — 4883. По этим же данным, традиционно смертность увеличивалась в первые месяцы года. Например, в январе 2020-го до 5382 человек. В 2019-м — до 5592. Рекорд же за все время, по которому есть статистика, был в 2018-м, но не в январе, а в марте — 6211. Побит он был только в мае 2020-го.



При этом апрель 2020 года в Петербурге, несмотря на пандемию, никак не выделяется. Смертей в нем было 5303 (в 2019-м — 5207), а в марте, когда в Петербурге официально выявили первого заболевшего, — 5094 (в 2019-м — 5116). Зато апрельский скачок был заметен в Москве, которая обгоняет Петербург на три недели по ситуации с коронавирусом, как говорил губернатор Александр Беглов.

Московский Департамент здравоохранения отчитался, что по сравнению с 2019 годом число смертей оказалось в апреле почти на 2000 больше — 9900 умерших в 2019 году к 11 834 в 2020 году. И спрогнозировали еще более высокую смертность в мае — на апрель и начало мая пришелся пик заболеваемости.

Кроме того, как объяснили в столичной мэрии, там провели «ревизию» всех смертей в апреле, применив новые рекомендации Минздрава, и дополнительно отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно). Но благодаря патологоанатомическому исследованию и по клиническим признакам экспертам все-таки удалось установить, что даже при отрицательном результате скорее всего явной причиной смерти явился коронавирус. Кроме того, в столице заявили, что в условиях пандемии обостряются другие заболевания, которые могут привести к смерти. И добавили, что «в медицине не принято сравнивать помесячную динамику смертности» — от года к году могут быть погрешности: «Правильнее в этом случае брать для сравнения среднее значение этого показателя на протяжении последних лет».



На основе среднегодовой смертности за три года получилось, что «истинное превышение смертности в апреле 2020 года в Москве составляет 1753 случая». В Петербурге в среднем в месяц в 2019 году умирали 4949 человек, в 2018-м — 5142, в 2017-м — 5054. В среднем за три года это 5048 смертей. И истинное превышение по этой методике в апреле 2020 года составило 1379 случаев. При этом, по официальной статистике, от коронавируса в Северной столице, по данным на 4 июня, умерли лишь 264 человека. Но общеизвестно, что эта цифра серьезно отстает от реальности — до 3 июня информация об умерших от коронавирусной инфекции представлялась на основании данных комиссии, которая вручную изучала каждую историю болезни, медицинскую карту стационарного больного и заключительное патологоанатомическое заключение. Это занимало значительное время и отражалось на данных оперативной статистики. В конце мая в неё все еще попадали умершие в апреле.

Буквально в июне в Смольном начали передавать информацию на основании предварительных патологоанатомических заключений. И как предположил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, это приведет к кратковременному увеличению числа умерших. Однако в дальнейшем информация будет корректироваться в сторону уменьшения, по мере получения окончательного решения патологоанатомов. Еще один большой пласт вне открытой статистики — умершие от внебольничной пневмонии. Как озвучивал губернатор Александр Беглов — это 694 человека. И это по данным на середину мая. Позднее информация не озвучивалась.

«Не понимаю вопроса, что значит «откуда взялись цифры?». Люди болеют!» — эмоционально ответил «Фонтанке» глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. Но конкретизировать не стал, перенаправив «Фонтанку» к комиссии, которая определяет причину смерти, поскольку у него есть только официальная статистика, в которой превышение нормы на 1500 нет. А также предложил не ориентироваться на ЗАГС и подождать официальных данных по Росстату, которые должны появиться в ближайшее время.

Источники «Фонтанки» уверяют, что майский скачок смертности почти точно совпадает с количеством умерших за этот месяц петербуржцев с диагнозом COVID-19 и подозрением на него, и эта цифра есть в базах данных КЗАГСа. Но в комитете проигнорировали просьбу подтвердить эту информацию, заявив, что «статистика и анализ причины смерти граждан не относится к компетенции комитета». А в «Петростате», который также отчитывается о смертности, заявили, что информацию о смертности населения в мае 2020 года планово формируют «на 29-й рабочий день после конца отчетного периода» и готовы предоставить только в эти сроки.

Старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов отметил в беседе с «Фонтанкой», что майский всплеск в любом случае нетипичен — ведь май это не январь и должен, наоборот, демонстрировать тенденцию к снижению смертности, а не ставить рекорды.

«Есть сезонность. Зимой нормально повышение смертности — погода, грипп, простуды — все оказывает сильное воздействие на организм. А к лету ситуация спокойнее, — пояснил Денисов «Фонтанке». — Скорее всего причины две. С одной стороны, коронавирус. С другой — неоказание помощи при других болезнях, в связи с тем, что все силы брошены на коронавирус».



При этом он не исключил, что в росте статистики за май могли поучаствовать умершие в апреле, поскольку есть практика переноса умерших в последние дни месяца на следующий. Кроме того, свидетельство о смерти может с задержкой оформляться из-за того, что родственники находятся на самоизоляции или тело не востребовано. Однако полную картину позволит увидеть только годовая статистика.

«Не исключено, что смертность снизится позднее. Это называется «эффектом урожая». Те, кому нужно было умереть летом, — умерли весной. Они бы скончались все равно, но месяц лишний не пожили в результате всех событий с ковидом. А значит, не войдут в статистику в свой месяц. Поэтому окончательно сказать, насколько увеличилась смертность, можно будет только в начале следующего года, после подведения итогов за 12 месяцев», — резюмировал специалист.

В Комитете по здравоохранению просьбу «Фонтанки» прокомментировать столь серьезное увеличение смертности при скромных официальных цифрах умерших от COVID-19 перенаправили в аппарат вице-губернатора Эргашева. Там на момент публикации готовили ответ.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

