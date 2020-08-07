Барк «Седов» впервые в истории пройдет по Северному морскому пути

Барк «Седов» под парусами отправится в экспедицию по Северному морскому пути. Переход судна такого класса по этому маршруту не имеет аналогов в истории, сообщили в Росрыболовстве.

Как сообщили в Росрыболовстве 7 августа, торжественные проводы в порту Владивостока состоятся 18 августа. Судно посетит Певек, Сабетту, Мурманск и завершит маршрут в порту Калининграда 15 ноября.

Фото: vk.com/barque_sedov_official

Маршрут экспедиции поделен на 4 перехода. Первый — из Владивостока в Певек. «Седов» пройдет по водам Шантарского архипелага, где в этот период можно наблюдать гренландских китов, занесенных в Красную книгу. Из Певека он отправится в Сабетту. Из неё в Мурманск, с остановкой на архипелаге Новая земля, где члены экипажа установят памятник в честь великого гидрографа и полярного исследователя Георгия Седова. А оттуда уже отправятся в Калининград.

«Экспедиция через арктические моря позволит привлечь внимание мировой общественности к вопросу рационального и бережного освоения этой части Мирового океана, к проблемам экологии, а также продемонстрирует безопасность СМП как регулярной транспортной артерии, соединяющей Запад с Востоком», — рассказали в пресс-службе Росрыболовства. Барк Росрыболовства «Седов» занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Оно было построено на верфи Круппа в Киле в 1921 году. Длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4192 квадратных метра. Судно было спроектировано и построено с целью перевозки навалочных грузов между портами Европы и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии и Океании. Во время Второй мировой войны (1939–1945) барк ходил в Балтийском море под германским военно-морским флагом. После войны Советский Союз получил «Коммондор Йонсон» по репарации вместе с другими немецкими парусными судами. В 2006 и 2010 годах «Седов» совершил высокоширотные арктические экспедиции, в 2013 году в Санкт-Петербурге завершил свое первое кругосветное плавание.