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07.08.2020 10:36
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Троллейбусные провода упали на асфальт Северного. Их оборвал манипулятор

Обрыв троллейбусных проводов произошёл на севере Санкт-Петербурга утром 7 августа.

На перекрёстке Светлановского и Северного проспектов электрические провода оборвались и упали прямо на проезжую часть, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили факт инцидента. В 8:49 по данному адресу контактную сеть повредил сторонний транспорт — частный манипулятор. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы. Встали несколько троллейбусов 13 и 40 маршрутов. Те троллейбусы, которые не попали под задержку, пущены по другим маршрутам.

Никто не пострадал.

Новость обновлена. После ремонта троллейбусное движение было открыто в 10:19.

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