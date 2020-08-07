Троллейбусные провода упали на асфальт Северного. Их оборвал манипулятор
Обрыв троллейбусных проводов произошёл на севере Санкт-Петербурга утром 7 августа.
На перекрёстке Светлановского и Северного проспектов электрические провода оборвались и упали прямо на проезжую часть, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили факт инцидента. В 8:49 по данному адресу контактную сеть повредил сторонний транспорт — частный манипулятор. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы. Встали несколько троллейбусов 13 и 40 маршрутов. Те троллейбусы, которые не попали под задержку, пущены по другим маршрутам.
Никто не пострадал.
Новость обновлена. После ремонта троллейбусное движение было открыто в 10:19.