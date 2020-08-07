Oleg_I 07 Авг 2020 в 11:53 07 Авг 2020 в 11:53

А я соглашусь, что есть вина водителя. Во-первых, дорога в этом месте шириной в 4 полосы (в каждом направлении). Дорога пустая. Нет никакой необходимости ехать в крайнем левом ряду. Дорога освещена, пешехода видно. Это второе. После того, как пешеход падает проходит около 2 секунд. Этого более чем достаточно чтобы крутануть руль и уйти вправо. Да, скорее всего это бы привело к аварии, но, в любом случае, лучше разбить тачку, чем убить человека. Водитель имел возможность среагировать, но не использовал ее. Формально он прав - тормозил до остановки в пределах своей полосы, прям по ПДД. Но неформально он мог бы сделать лучше.