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07.08.2020 09:40
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Видео смертельного ДТП на Московском шоссе объясняет, почему у машины нет повреждений

Видеозапись смертельного ДТП с пешеходом на Московском шоссе проливает свет на его обстоятельства. На этом участке не то что нет пешеходного перехода, там на дорогу не выйти из-за отбойников. При этом есть освещение.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

«Долго не могли установить обстоятельства. Ведь типичных повреждений капота и лобового стекла, присущих ДТП с пешеходами, не было», — пишет «Дорожный инспектор» и в объяснение публикует видео. На записи видно, как человек при переходе дороги падает, возможно, споткнувшись, с разделительного бордюра посреди дороги. И машина тут же совершает наезд: водителю было ничего не сделать.

«Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Погибший пешеход — женщина лет 20–25 на вид. Корпоративным кроссовером Zotye T600, по данным «Фонтанки», управлял 38-летний мужчина с 22-летним стажем вождения. ДТП произошло 7 августа в 0:02 по адресу: Московская Славянка, 19А.

Московское шоссе, то есть автодорога М-10, считается особенно опасной для пешеходов: вдоль дороги идёт плотная застройка, и не все хотят делать крюк до перехода, при этом поток транспорта очень высокий, а освещение есть не везде. ГИБДД стала бить тревогу после того, как зимой 2018 года за 15 дней там погибли шесть человек. В этом году там тоже были смертельные ДТП.

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Комментарии (36)

***_555
Водителю повезло, что есть видеозапись.
Oleg_I
А я соглашусь, что есть вина водителя. Во-первых, дорога в этом месте шириной в 4 полосы (в каждом направлении). Дорога пустая. Нет никакой необходимости ехать в крайнем левом ряду. Дорога освещена, пешехода видно. Это второе. После того, как пешеход падает проходит около 2 секунд. Этого более чем достаточно чтобы крутануть руль и уйти вправо. Да, скорее всего это бы привело к аварии, но, в любом случае, лучше разбить тачку, чем убить человека. Водитель имел возможность среагировать, но не использовал ее. Формально он прав - тормозил до остановки в пределах своей полосы, прям по ПДД. Но неформально он мог бы сделать лучше.
fontaner
сколько выводов без знания фактов...
Тормозной след машины по видео определить нельзя, поэтому судить о скорости авто сложно.
Девушка могла просто споткнуться, а её уже в пьяные записали...
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