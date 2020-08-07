Видео смертельного ДТП на Московском шоссе объясняет, почему у машины нет повреждений
Видеозапись смертельного ДТП с пешеходом на Московском шоссе проливает свет на его обстоятельства. На этом участке не то что нет пешеходного перехода, там на дорогу не выйти из-за отбойников. При этом есть освещение.
«Долго не могли установить обстоятельства. Ведь типичных повреждений капота и лобового стекла, присущих ДТП с пешеходами, не было», — пишет «Дорожный инспектор» и в объяснение публикует видео. На записи видно, как человек при переходе дороги падает, возможно, споткнувшись, с разделительного бордюра посреди дороги. И машина тут же совершает наезд: водителю было ничего не сделать.
«Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Погибший пешеход — женщина лет 20–25 на вид. Корпоративным кроссовером Zotye T600, по данным «Фонтанки», управлял 38-летний мужчина с 22-летним стажем вождения. ДТП произошло 7 августа в 0:02 по адресу: Московская Славянка, 19А.
Московское шоссе, то есть автодорога М-10, считается особенно опасной для пешеходов: вдоль дороги идёт плотная застройка, и не все хотят делать крюк до перехода, при этом поток транспорта очень высокий, а освещение есть не везде. ГИБДД стала бить тревогу после того, как зимой 2018 года за 15 дней там погибли шесть человек. В этом году там тоже были смертельные ДТП.