В Петербурге девушка задержала грабителя ювелирного магазина - видео
Отважная сотрудница ювелирного магазина «585» оказала сопротивление грабителю, забравшему кольцо за восемь тысяч рублей. Их схватку запечатлела камера наблюдения.
Как стало известно «Фонтанке», около часу дня 6 августа в магазин на проспекте Ветеранов, 97 вошел высокий мужчина, повертел в руках приглянувшееся кольцо и в английском стиле направился к выходу.
Сотрудница «585», взывая гражданина к галантности и платежеспособности, ринулась за ним. Нахал махал верхними конечностями в корыстном порыве вынести кольцо за восемь тысяч рублей, но это был не его день. На то, чтобы отбиться от девушки, он угробил уйму времени, которого наряду охранной фирмы «Титан» хватило для приезда по тревожной кнопке.
Подозреваемого задержали и передали полицейским, уточнили «Фонтанке» в «Титане».