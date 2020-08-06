Как стало известно «Фонтанке», около часу дня 6 августа в магазин на проспекте Ветеранов, 97 вошел высокий мужчина, повертел в руках приглянувшееся кольцо и в английском стиле направился к выходу.



Сотрудница «585», взывая гражданина к галантности и платежеспособности, ринулась за ним. Нахал махал верхними конечностями в корыстном порыве вынести кольцо за восемь тысяч рублей, но это был не его день. На то, чтобы отбиться от девушки, он угробил уйму времени, которого наряду охранной фирмы «Титан» хватило для приезда по тревожной кнопке.

