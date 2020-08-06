Прокуратура против розового. Женскую парковку в Казани ликвидируют

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора торгового центра в Казани из-за оборудования парковочных мест для женщин. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства 6 августа.
Обустройство женской парковки в прокуратуре сочли дискриминацией водителей по половому признаку. Кроме того, розовые машино-места не соответствуют государственным стандартам. В соответствии с требованием прокуратуры торговый центр должен устранить выявленные нарушения. Ликвидировать парковку для женщин потребовали и в ГИБДД.
Десять парковочных мест «для покупательниц» появились в центре Казани 4 августа. Если стандартное машино-место составляет 2,5 м, то на женской парковке его размеры больше — 4,4 метра. Таким образом авторы идеи рассчитывали облегчить парковочный процесс для автолюбительниц. Но жительницам Казани жест не понравился.