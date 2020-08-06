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06.08.2020 13:20
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Прокуратура против розового. Женскую парковку в Казани ликвидируют

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора торгового центра в Казани из-за оборудования парковочных мест для женщин. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства 6 августа.

Обустройство женской парковки в прокуратуре сочли дискриминацией водителей по половому признаку. Кроме того, розовые машино-места не соответствуют государственным стандартам. В соответствии с требованием прокуратуры торговый центр должен устранить выявленные нарушения. Ликвидировать парковку для женщин потребовали и в ГИБДД.

Десять парковочных мест «для покупательниц» появились в центре Казани 4 августа. Если стандартное машино-место составляет 2,5 м, то на женской парковке его размеры больше — 4,4 метра. Таким образом авторы идеи рассчитывали облегчить парковочный процесс для автолюбительниц. Но жительницам Казани жест не понравился.

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Комментарии (1)

hal9000
деньги похоже девать некуда...надо им еще пажарных заслать пусть проверят..раз такие богатые...
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