У петербургских «мостов глупости» сезон охоты. В последнее время активизировался «главарь» с Софийской улицы, и его «подельники» не отстают.

Утром 6 августа под железнодорожным мостом в Зеленогорске не смог пройти тягач-контейнеровоз. Он заткнул собою одну полосу из двух имеющихся, и автомобилистам приходилось объезжать его с серьёзным нарушением ПДД. На видео попал момент, когда большегруз пытался сдать задним ходом.