Сезон охоты у «мостов глупости». В Зеленогорске сняли на видео, как тягач пытается выбраться из западни
У петербургских «мостов глупости» сезон охоты. В последнее время активизировался «главарь» с Софийской улицы, и его «подельники» не отстают.
Утром 6 августа под железнодорожным мостом в Зеленогорске не смог пройти тягач-контейнеровоз. Он заткнул собою одну полосу из двух имеющихся, и автомобилистам приходилось объезжать его с серьёзным нарушением ПДД. На видео попал момент, когда большегруз пытался сдать задним ходом.
«Кажется, это уже какой-то флешмоб», — комментируют пост с видео подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, такие инциденты там происходят очень часто. Несколько раз они попадали на страницы «Фонтанки», например в марте, когда там застрял военный грузовик — экскаватор.
Что касается «моста глупости» с Софийской улицы, там ДТП участились этим летом после того, как пришли в негодность технические средства предупреждения.