Не «ГАЗель», но не прошел. «Мост глупости» поймал 185-ю машину за прицеп
«Мост глупости» в Петербурге разошелся и за 30 июля поймал уже вторую машину. В общем зачете она стала 185-й, хотя из списка «жертв» изрядно выделяется. Не скучает и его «коллега» на Южном шоссе.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на этот раз под мостом на Софийской улице не пролез автомобиль размерами куда меньше «ГАЗели». «Камнем преткновения» оказался нагруженный прицеп, он-то и не прошел по высоте.
При этом 184-я жертва попалась только этим утром. Там все было традиционно: грузовая «ГАЗель» не поместилась по высоте и снесла себе кузов.
Не остался сегодня без улова и еще один печально известный мост — железнодорожный на Южном шоссе. Днем там «по классике» не прошла очередная грузовая «ГАЗель», на время перегородив проезд под мостом, сообщили в «ДТП и ЧП».