«Мост глупости» в Петербурге разошелся и за 30 июля поймал уже вторую машину. В общем зачете она стала 185-й, хотя из списка «жертв» изрядно выделяется. Не скучает и его «коллега» на Южном шоссе.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на этот раз под мостом на Софийской улице не пролез автомобиль размерами куда меньше «ГАЗели». «Камнем преткновения» оказался нагруженный прицеп, он-то и не прошел по высоте.