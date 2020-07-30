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30.07.2020 08:28
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«Мост глупости» помял очередную грузовую машину. «Газелькин» с чугунными батареями и дверями стал 184-м в списке

184-я машина застряла под так называемым «Мостом глупости» на Софийской улице в Петербурге. Фото последствий неудачного манёвра и короткая история появились в соцсетях 30 июля.

«Дело было так: заказал перевозку в Металлострой, за рулём был приятный мужчина. Ехали аккуратно, но водитель чуть промахнулся и снёс кузов. Сзади нас ехал молодой парень на зеленой "Газели Некст", подошел к нам, спросил нужна ли помощь? Мы сказали что да и парень сел в нашу Газель и без слов проехал под мостом», — поделился впечатлениями петербуржце Даниил.

По подсчетам твиттера моста глупости, сегодняшняя авария стала 9-й в 2020 году, а общий счет добрался до 184-х. Июль мост начал с улова покрупнее: в него впечатался МАЗ.

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