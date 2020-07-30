184-я машина застряла под так называемым «Мостом глупости» на Софийской улице в Петербурге. Фото последствий неудачного манёвра и короткая история появились в соцсетях 30 июля.



«Дело было так: заказал перевозку в Металлострой, за рулём был приятный мужчина. Ехали аккуратно, но водитель чуть промахнулся и снёс кузов. Сзади нас ехал молодой парень на зеленой "Газели Некст", подошел к нам, спросил нужна ли помощь? Мы сказали что да и парень сел в нашу Газель и без слов проехал под мостом», — поделился впечатлениями петербуржце Даниил.

