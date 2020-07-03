Сорвался с цепи. Перебрав за неделю три «Газели», мост глупости мощно смял МАЗ
Что-то случилось с петербургским мостом глупости: ДТП с его участием с конца июня идут одно за другим. Перебрав несколько «Газелей», он нашёл себе добычу покрупнее.
Днём 3 июля под мостом на Софийской улице застрял грузовик МАЗ с номерами Самарской области, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Повреждения у машины серьёзные, это не просто сорванный с кузова тент, как обычно бывает у «Газелей». Сильно смята кабина, в такой ситуации может достаться и водителю. Информации о пострадавших пока нет.
По подсчётам твиттера моста глупости, это 182-е ДТП под ним. «Почините уже балки предупредительные», — просит «мост».
Переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность «Мост глупости».
Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «ГАЗель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность, в том числе были повешены предупредительные балки на цепях. С тех пор ДТП действительно стало меньше, и инициативу начали перехватывать другие городские мосты, например на Южном шоссе.