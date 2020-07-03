Что-то случилось с петербургским мостом глупости: ДТП с его участием с конца июня идут одно за другим. Перебрав несколько «Газелей», он нашёл себе добычу покрупнее.



Днём 3 июля под мостом на Софийской улице застрял грузовик МАЗ с номерами Самарской области, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

