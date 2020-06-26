«ГАЗели» под «мостом глупости» на Софийской улице зачастили. На этой неделе они застревают там каждые два дня.

22 июня фургон срезал себе крышу, 24 июня другой фургон сорвал тент, а 26 июня третий обнажил «скелет». Фотографии с места аварии очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По подсчётам твиттера моста, сегодняшняя «жертва» — 181-я.