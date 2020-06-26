Жара действует? Фургоны под «мостом глупости» стали застревать раз в два дня
«ГАЗели» под «мостом глупости» на Софийской улице зачастили. На этой неделе они застревают там каждые два дня.
22 июня фургон срезал себе крышу, 24 июня другой фургон сорвал тент, а 26 июня третий обнажил «скелет». Фотографии с места аварии очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По подсчётам твиттера моста, сегодняшняя «жертва» — 181-я.
181й ещё нет, но уже очень скоро!— Мост глупости (@FoolsBridge) June 26, 2020
Почините бренчалку! pic.twitter.com/20ESY3Ikty
Переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность «Мост глупости».
Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «ГАЗель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность. С тех пор ДТП действительно стало меньше, и инициативу начали перехватывать другие городские мосты, например на Южном шоссе.